В Госдуме предложили создать в школах "ящики доверия" для обращений к психологу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает министру просвещения РФ Сергею Кравцову создать в школах специальные "ящики доверия", через которые учащиеся смогут анонимно передавать свои вопросы психологу и затем получать на них ответы. Об этом говорится в обращении депутата к министру (имеется в распоряжении ТАСС).

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Как сообщила парламентарий, в ходе встречи с учениками школы в Челябинской области учащиеся предложили проект по оказанию психологической помощи. Для сбора анонимных обращений школьников по поводу их переживаний и проблем предлагается создать "ящик доверия", который будет ежедневно проверяться школьным психологом. "На основании анализа поступивших обращений, согласно проекту школьников, планируется к запуску рубрика "Советы психолога" в личном формате один раз в месяц <…> или онлайн в официальной группе школы в социальной сети "ВКонтакте". Психолог достает анонимный вопрос из ящика, читает его и дает развернутый ответ", - говорится в документе.

"Прошу вас ознакомиться с предложенным школьниками проектом в сфере оказания психологической помощи несовершеннолетним и рассмотреть возможность распространения опыта его реализации на другие регионы России", - говорится в обращении.

По мнению Лантратовой, такой формат взаимодействия школьников с психологами поможет защитить их от травли и насмешек. "В случае вашей заинтересованности готова помогать в запуске проекта", - заявила Лантратова.