В Липецкой области количество детей на карантине из-за ОРВИ увеличилось в 3,6 раза

ТАСС, 26 января. Около 7,2 тыс. школьников в Липецкой области находятся на карантине по ОРВИ и гриппу, с понедельника их число выросло в 3,6 раза. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы управления образования региона.

"Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 61 школе 312 классов (7 019 человек), полностью - МБОУ средняя школа села Колыбельское Чаплыгинского района. Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ шесть групп в пяти дошкольных образовательных учреждениях (124 человека)", - сообщила она.

По данным на 24 января, в Липецкой области на карантине по гриппу и ОРВИ находилось около 2 тыс. детей, в том числе полностью закрыта одна школа - № 2 в городе Грязи на 380 учеников, частично - в 24 школах 79 классов на дистанционное образование отправили 1 700 учеников, а также две группы на 48 детей в двух детсадах. Кроме того, на карантин из-за COVID-19 с понедельника полностью ушел лицей № 5 на 1 363 ученика в городе Ельце. К среде число ушедших на дистанционное обучение из-за ковида выросло на 419 детей в 10 школах - в них карантин объявлен в 21 классе.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 3,7 раза - с 90 до 336. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 88,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81,5 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.