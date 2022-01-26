В РВИО призвали признать блокаду Ленинграда немцами и финнами геноцидом народа СССР

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны немецкими и финскими войсками являлась геноцидом советского народа, настало время для признания этого международным сообществом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Сегодня в исторической памяти большинства западных стран, которые входят в НАТО, как, например, США, та же Германия, по-моему, забывают о том, что сотворили непосредственно на территории Советского Союза. О том, что вся оккупированная территория Ленинградской области подвергалась, по сути дела, массовому геноциду. К сожалению, на Нюрнбергском процессе блокада Ленинграда не была признана геноцидом. Но мне кажется, сегодня настало время заявить четко то, что блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками - это был геноцид советского народа", - сказал Мягков.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Полностью снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года.