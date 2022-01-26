В Петербурге заболеваемость детей COVID-19 выросла в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Резкий рост заболеваемости детей новой коронавирусной инфекцией наблюдается в Петербурге, только за две рабочие недели их количество увеличилось с 10% до 20% от общего количества инфицированных. Об этом сообщила журналистам главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Дети болеют больше, и сейчас этот процент составил в общей структуре заболеваемости 20%, на протяжении предыдущих двух лет эта заболеваемость не превышала 10%. Сегодня мы имеем 20% - это за две рабочие недели", - рассказала она.

По данным Башкетовой, заболеваемость среди детей от рождения до 17 лет выросла в восемь раз с начала недели, но особое увеличение наблюдается в группе от 14 до 17 лет. Это как раз те дети, которые активно посещают кружки, секции и различные городские мероприятия, поэтому введение новых ограничений полностью себя оправдывает.

Как отметила главный санитарный врач, дополнительные ограничения будут вводиться в городе при взрывном увеличении заболеваемости COVID-19, в том числе будет рассмотрен вопрос о переводе школ на дистанционный формат обучения. "Если будет взрывная волна заболеваемости, только в этом случае [будут вводиться дополнительные ограничения]", - сказала она.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации губернатор города Александр Беглов подписал постановление правительства, по которому с 28 января по 13 февраля вводятся дополнительные ограничения. В частности, дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат. Кроме того, на этот же период будут приостановлены очные занятия для несовершеннолетних в государственных художественных, технических и других кружках, секциях и студиях. Также запрещается посещение детьми объектов культуры, спорта и досуговых мероприятий.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 10 581, неделю назад этот показатель держался на уровне 4 тыс. человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 950 475 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 844 045 человек (3 118 за сутки), умерли 29 592 (55 за сутки).