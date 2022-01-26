В Норильске из-за метели возник затор на дороге

НОРИЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Движение транспорта из центральной части Норильска в район Кайеркан перекрыто из-за затора, пассажиров из попавших в него автобусов вывозят с помощью техники высокой проходимости, сообщили в среду ТАСС в мэрии города.

В Норильске с утра вторника действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру, бушует метель.

"По решению ГИБДД автодорога Норильск - Кайеркан закрыта для движения всех видов автотранспорта в связи с образовавшимся затором. Ситуация находится на контроле. <...> Просим людей, которые находятся в автобусах, сохранять спокойствие. Направлено четыре машины повышенной проходимости. Уже сейчас людей начали вывозить", - сообщили в мэрии.

В администрации сообщили, что пока нет данных о количестве вывозимых, добавив, что помощь уже оказана женщинам и детям. На место выдвинулась техника для расчистки дороги.

В краевом главке МВД уточнили ТАСС, что на 8-9 км автодороги Норильск - Алыкель произошло несколько ДТП, в том числе с участием пассажирского и грузового транспорта. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Количество транспортных средств уточняется. С целью предотвращения аналогичных ДТП на данной автодороге движение перекрыто в обоих направлениях для всех видов транспорта кроме спецтехники экстренных служб.