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В новом микрорайоне Тулы появится улица имени Героя России Евгения Зиничева

С инициативой назвать улицу в честь погибшего главы МЧС выступило управление градостроительства и архитектуры администрации города. Депутаты Тульской гордумы ее поддержали

ТАСС, 26 января. Улица имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, посмертно удостоенного звания Героя России, появится в новом микрорайоне Тулы. Соответствующее предложение на заседании в среду поддержали депутаты, сообщается на сайте Тульской гордумы.

"В среду депутаты рассмотрели вопрос о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети. Улицу в строящемся микрорайоне "Новая Тула" предложено назвать в честь Героя России Евгения Зиничева. Депутаты поддержали проект решения единогласно", - говорится в сообщении.

Как отметили в Тульской гордуме, с предложением присвоить улице имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось управление градостроительства и архитектуры администрации Тулы.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября 2021 года, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

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