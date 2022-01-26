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Керчи выделят 10 млрд рублей на ремонт дорог, дворов, крыш домов, тепло- и водоснабжения

По словам главы региона Сергея Аксенова, власти также уделят внимание в городе сфере здравоохранения и вопросам формирования ценовой политики на продовольствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Крыма намерены дополнительно выделить Керчи 10 млрд рублей на ремонт дорог, придомовых территорий, крыш домов, а также решение проблем с тепло- и водоснабжением, сообщил в Telegram-канале в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня в рамках рабочего визита в город-герой Керчь посетил ряд домов на улицах Кирова и Сморжевского. Не стала новостью слабая работа администрации и представительной власти. Для приведения ситуации в норму городу будет выделено дополнительно 10 млрд рублей на ремонт придомовых территорий, кровель, систем тепло- и водоснабжения, а также дорожный ремонт", - написал он.

Также власти Крыма обратят внимание на отрасль здравоохранения в Керчи, вопросы формирования ценовой политики на продовольствие, замены лифтового оборудования. Аксенов отметил, что властям Керчи необходимо усилить работу, сформировать список лифтов, эксплуатация которых превышает 25 лет, и решать задачи по их обновлению.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Пандемия COVID-19
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