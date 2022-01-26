Заболеваемость COVID-19 в Мурманской области за неделю выросла на 58,5%

ТАСС, 26 января. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Мурманской области за неделю увеличилась на 58,5%. Об этом в среду сообщили в регионально оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

Нагрузка на медперсонал возросла, прежде всего, в первичном звене здравоохранения. Так, в поликлиники Мурманска в сутки с признаками ОРВИ обращаются от 600 до 1 тыс. человек. Ранее сообщалось, что до 40% всех новых случаев COVID-19 в Мурманской области вызваны новым штаммом "омикрон".

Власти также напомнили о необходимости строго соблюдать принятые в регионе ограничительные меры. На прошлой более 2 тыс. общественных мест проверили на соблюдение требования предъявлять документ о вакцинации или справку на входе. "Сегодня это не может быть формальностью. Для того, чтобы обеспечить безопасность северян, в общественных местах и на транспорте усилен контроль", - добавили в оперштабе региона, отметив, что в области есть достаточное количество вакцины от коронавируса.

По данным местных властей, с начала пандемии в регионе выявили 95 326 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 311 человек. Выздоровели за все время 79 360 пациентов, умерли - 2 894.