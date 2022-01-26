{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Мурманской области за неделю выросла на 58,5%

С начала пандемии в регионе выявили 95 326 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 26 января. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Мурманской области за неделю увеличилась на 58,5%. Об этом в среду сообщили в регионально оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

"Количество заболеваний коронавирусом увеличилось на 58,5 % за минувшую неделю", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Нагрузка на медперсонал возросла, прежде всего, в первичном звене здравоохранения. Так, в поликлиники Мурманска в сутки с признаками ОРВИ обращаются от 600 до 1 тыс. человек. Ранее сообщалось, что до 40% всех новых случаев COVID-19 в Мурманской области вызваны новым штаммом "омикрон".

Власти также напомнили о необходимости строго соблюдать принятые в регионе ограничительные меры. На прошлой более 2 тыс. общественных мест проверили на соблюдение требования предъявлять документ о вакцинации или справку на входе. "Сегодня это не может быть формальностью. Для того, чтобы обеспечить безопасность северян, в общественных местах и на транспорте усилен контроль", - добавили в оперштабе региона, отметив, что в области есть достаточное количество вакцины от коронавируса.

По данным местных властей, с начала пандемии в регионе выявили 95 326 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 311 человек. Выздоровели за все время 79 360 пациентов, умерли - 2 894.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Более 26 млн рублей выделили КБР на лекарства от ковида для амбулаторных пациентов
В настоящее время за счет республиканского бюджета закупили лекарств на сумму более 32 млн рублей
Читать полностью