Швыдкой считает, что геополитическое соперничество не влияет на взаимодействие культур

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Определять какие-то страны как угрозу национальным ценностям России не вполне корректно, так как геополитическое соперничество не влияет на взаимодействие культур. Такое мнение высказал в среду в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Говорить о том, что народы каких-то стран не привержены традиционным ценностям, с моей точки зрения, не вполне корректно, потому что идентичность любой страны, идентичность любого народа определяется приверженностью традиционным ценностям, - прокомментировал Швыдкой. - Геополитическое, а тем более военно-политическое соперничество развивается по своим сценариям, а взаимодействие культур и традиционные ценности народов происходят куда более сложно и, как правило, не конфронтационно. Более того, каждая национальная культура, тем более если она самодостаточна, как российская, черпает из внешнего мира только то, что ей необходимо и органично, и отторгает все, что для нее чужеродно".

Он пояснил, что в разговоре о традиционных ценностях важно понимать различие между культурой и искусством. "Надо понимать, что культура сама по себе - это система запретов, табу, это традиция. А искусство открывает новые горизонты, оно занимается неизвестным. В этом случае важно соблюдать балансы и нужно помнить, что то, что было новаторским, в какой-то момент становится частью традиции, как, например, искусство Московского Художественного театра, драматургия Чехова, поэзия Маяковского или музыкальное творчество Шостаковича".

Ранее для общественного обсуждения был опубликован вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций". В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях.