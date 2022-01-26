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Пандемия COVID-19

Николаев сообщил, что в больницы Якутии госпитализируют около 10% заболевших COVID-19

По словам главы региона, в последнее время стали сильно болеть дети, также тяжело переносят COVID-19 невакцинированные пациенты

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Около 10% заразившихся коронавирусом доставляют в медучреждения, сообщил в среду глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-24".

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"[Около] 10% заболевших сейчас госпитализируется. При этом течение болезни для тех, кто вакцинирован, или тех, кто недавно переболел, проходит в основном в легкой форме, порой даже бессимптомно", - сказал Николаев.

Он отметил, что течение болезни у невакцинированных проходит тяжело. "Сильно стали болеть дети. Детей сейчас больных [примерно] 30% от заболевших, к сожалению, дети болеют тяжело", - добавил глава региона.

По словам Николаева, в кол-центре кратно увеличено число работников - с 39 до 145, работа ведется в три смены. Также увеличено количество медицинских бригад. "Если у нас совсем недавно работало около 50 медицинских бригад по Якутску, которые ездили на вызовы по COVID-19, то сейчас их 257. Это данные сегодняшнего дня", - уточнил он.

За последние сутки в Якутии выявлено 1 710 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум за все время пандемии. 1 402 новых случая зафиксировано за последние сутки в Якутске. В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 565 тыс. человек (78,9% взрослого населения республики). Почти 119 тыс. человек прошли ревакцинацию.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия COVID-19
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