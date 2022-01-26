В Кабардино-Балкарии газ проведут ко всем домовладениям к концу года

НАЛЬЧИК, 26 января. /ТАСС/. Все жители Кабардино-Балкарии (КБР), подавшие заявку на подключение газа к своим домам, получат такую возможность до конца года, сообщили в среду в правительстве региона.

"Программа [догазификации] заработала в республике в сентябре 2021 года, на сегодняшний день в ней числятся 1 122 домовладения, поступило 763 заявки от населения, заключено 576 договоров, из которых больше половины уже исполнены, по президентской программе социальной газификации газ уже подведен к 355 домовладениям. Газораспределительной организацией достигнуты плановые показатели 2021 года, и к концу текущего года планируется завершить все мероприятия по программе догазификации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КБР вошла в топ-5 по догазификации в общероссийском рейтинге. Согласно правилам рейтинга, детально рассматриваются 11 критериев, среди которых наличие в регионе утвержденных планов-графиков в составе программы газификации, процент исполненных договоров до границ участка от общего количества заключенных договоров, уровень спецнадбавки на транспортировку газа и другие, отмечено в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.