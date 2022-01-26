На закрытом из-за метели зимнике между НАО и Коми застряли машины

ТАСС, 26 января. Машины, в которых, в частности, находятся семьи с детьми, застряли в среду на закрытом из-за непогоды зимнике (зимней сезонной дороге) Нарьян-Мар - Усинск - единственной трассе, соединяющей Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа, на место происшествия направлены спасатели.

Сейчас в НАО мороз и порывистый ветер. Движение по зимнику Нарьян-Мар - Усинск было приостановлено 24 января для всех видов транспорта из-за непогоды и плохой видимости.

"Официально зимник закрыт, но кого это, к сожалению, останавливает, - сказали в пресс-службе. - Точное количество застрявших машин пока неизвестно, но там есть семьи с детьми. Сейчас решается вопрос, отправляем транспорт, чтобы эвакуировать семьи с детьми".

Как написал в своем Telegram-канале глава НАО Юрий Бездудный, он провел экстренное совещание. "Дал поручение профильному департаменту "привести в чувство" подрядчика. За проблемный участок отвечает "Арктика Транс Экскавация". На место направлены специалисты "Центрстройзаказчика", - написал он.

Из Нарьян-Мара уже выехали спасатели поисково-спасательной службы. Они будут оказывать необходимую помощь, а также эвакуируют в город семьи с детьми. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России, точное число застрявших машин пока неизвестно. "На место пока только выехали. К сожалению, мы никак не можем переубедить население, что по закрытому зимнику ездить нельзя. У нас каждый день на сайте размещается информация о состоянии зимника", - сказала собеседница агентства.

По данным Севгидромета, в НАО метель, ветер до 11 м/с, температура минус 8-13 градусов. Зимник проложен по тундре, по открытой местности.

О зимнике

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю и частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

В этом году протяженность зимника составляет около 33 км, она сократилась на 23 км по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск.