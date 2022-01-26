Нижегородские депутаты предложили модернизировать муниципальную пожарную охрану в регионах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Заксобрании Нижегородской области предлагают разработать федеральную государственную программу по модернизации и переоснащению муниципальной пожарной охраны в регионах. Соответствующее обращение они подготовили к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает в среду пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области подготовили обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о необходимости разработки федеральной государственной программы по модернизации и переоснащению муниципальной пожарной охраны в регионах", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, депутаты изучали проблему обеспеченности техникой пожарных команд в районах Нижегородской области и отметили низкий уровень материально-технического оснащения подразделений и износ основных средств на уровне около 80%. "Это серьезные основания для переоснащения. Однако решение подобной масштабной задачи с помощью регионального бюджета может растянуться на долгие годы, а муниципалитеты и вовсе не имеют ресурсов для ее решения", - отметили в заксобрании.

По словам зампредседателя областного парламента Дмитрия Краснова, только в регионе на полное переоснащение муниципальной пожарной охраны требуется более 7 млрд рублей. "Очевидно, что областной бюджет не имеет таких возможностей, и лишь консолидированные усилия со стороны всех ветвей власти способны помочь выйти из ситуации", - приводит слова Краснова пресс-служба.

Он добавил, что депутаты предлагают правительству рассмотреть и обсудить несколько возможных вариантов решения вопроса. Среди них - включение закупок пожарных автомобилей для муниципалитетов в государственные программы поддержки автомобильной промышленности по аналогии с закупками школьных автобусов и машин скорой помощи. Другим выходом может стать разработка отдельной государственной программы, предусматривающей меры, направленные на материально-техническое оснащение пожарной охраны в регионах.