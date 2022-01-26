В Петербурге открылся музей, посвященный подвигу медработников блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная подвигу медицинских работников во время блокады Ленинграда, открылась на территории Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург). Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Сегодня, накануне Дня Ленинградской Победы, состоялось открытие уникальной экспозиции, посвященной оказанию медицинской помощи во время блокады города на Неве", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что Музей блокадной медицины - первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941-1944 годах. На выставке представлены редкие документы и уникальные артефакты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города во время Великой Отечественной войны, о героическом труде врачей и медицинских сестер на Ленинградском и Волховском фронтах.

Одно из центральных мест экспозиции отдано отреставрированному санитарному автомобилю ГАЗ-АА - подлинному предмету из собрания Военно-медицинского музея. Легендарные "полуторки" в годы войны перевезли по Дороге жизни более 20 тыс. раненых и больных из блокадного Ленинграда.

В Музее блокадной медицины также впервые представлены найденные в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга документы, в которых отражена деятельность больницы им. Софьи Перовской за 1943 год, раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения и повседневной жизни.

Экспозиция размещена на территории Военно-медицинского музея - музея медицины России и военно-медицинской службы, который называют медицинским Эрмитажем. Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.

О значении музея

"Музей блокадной медицины - символ подвига медиков блокадного Ленинграда. Создание музея - это одно из направлений деятельности по сохранению памяти о защитниках нашего города, медицинских работниках, которые следовали традициям милосердия и человеколюбия, самоотверженности и стойкости", - сказал в ходе церемонии открытия экспозиции директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.

В свою очередь гендиректор группы клиник "Согаз медицина" Владислав Баранов напомнил, что в годы блокады в здании на Малой Конюшенной улице, где с 2010 года располагается основная клиника сети, ни на один день не прекращала свою работу больница им. Софьи Перовской. Здесь лечили раненых, боролись с тяжелыми формами дистрофии и авитаминозов - самыми распространенными заболеваниями у жителей окруженного Ленинграда.

"Наши врачи, медицинские сестры, административные сотрудники бережно хранят память о Великой Отечественной войне. Мы приняли непосредственное участие в создании Музея блокадной медицины, потому что хотим сохранить память о подвиге предыдущих поколений медиков, которые спасали жизни защитников нашего города и жителей Ленинграда", - сказал Баранов.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Полностью снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года.