За сутки в Воронеже в 1,2 раза выросло число классов на карантине из-за ОРВИ и ковида

ВОРОНЕЖ, 26 января. /ТАСС/. Учащиеся 217 классов в школах Воронежа переведены на карантин из-за острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавируса, что в 1,2 раза больше показателей вторника. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы администрации Воронежа.

"По ОРВИ приостановлен учебный процесс в 117 классах 45 школ, по ковиду на обучение с использованием электронных средств переведены 100 классов 41 школы. Всего ограничения коснулись 217 классов", - сообщила она.

По данным на вторник, в Воронеже из-за ОРВИ карантин был введен у учащиеся 96 классов в 37 школах города, из-за коронавируса на дистант перешли 72 класса в 34 школах, всего - 168 классов.

В регионе зафиксирован новый рост числа заболевших ковидом, с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти впятеро - со 175 до 873. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 204 548 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 188 560 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер деятельности. Вакцинировано 1 316 742 человека, завершили вакцинацию 1 275 826, что составляет 84,1% от плана.