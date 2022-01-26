В Калуге восстановят три дома-памятника к 2023 году

КАЛУГА, 26 января. /ТАСС/. Три исторических дома, которые долгие годы разрушались из-за нехватки средств в бюджете, будут восстановлены в Калуге к 2023 году благодаря частным инвестициям. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

"В 2020 году были приватизированы дом Горбуновых на улице Вилонова, дом Можакина на улице Суворова и дом Капыриных на улице Воронина, а в 2021 году - дом Алтынникова на улице Подвойского. Все четыре здания являются объектами культурного наследия местного значения. Восстановление первых трех планируют завершить к началу 2023 года", - написал он. Денисов добавил, что для восстановления культурного облика города и повышения его туристической привлекательности будут привлекаться частные инвесторы.

Так, например, старинный двухэтажный дом Капыриных известен тем, что в нем поэт, почетный гражданин Калужской области Валентин Берестов написал свое стихотворение "Дом с мезонином". Дом Горбуновых, датированный XIX веком, ранее принадлежал потомственному купцу и благотворителю Афанасию Горбунову. Он известен в Калуге строительством работного дома и храма Покрова Пресвятой Богородицы в честь сохранения жизни императорской семьи после крушения поезда у железнодорожной станции Борки, в котором царь Александр III с женой и детьми возвращались с отдыха в Крыму.

Как сообщил ТАСС заместитель начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин, в прогнозный план приватизации на 2022 год всего включены 12 муниципальных объектов недвижимости, среди которых дом Унковских на улице Космонавта Волкова. В середине XVIII века на его месте находился купоросный завод купца Карасева, а позднее - салотопенный завод. В 1894 году дом, пришедший в аварийное состояние, приобрел известный русский оперный певец Николай Унковский и перестроил его, благоустроив усадьбу и придав оригинальный вид фасаду.