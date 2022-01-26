В Кировской области заболеваемость ОРВИ среди детей выросла на 60% за неделю

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Заболеваемость респираторными инфекциями среди подростков и детей в возрасте до 14 лет выросла в Кировской области на 60% за неделю, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Медицинские организации первичного звена продолжают фиксировать ежедневный рост обращений граждан с признаками респираторных инфекций. Основной рост наблюдается среди детского населения. По информации регионального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости по сравнению с показателями прошлой недели был зарегистрирован среди детей всех возрастных групп, особенно 7-14 лет (на 60,38%)", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Детского диагностического центра Марии Савиновой, сейчас количество вызовов в сутки по сравнению с доковидным 2019 годом выросло более чем в четыре раза. "Только за минувшие сутки обслужено около 1 200 вызовов, 3 000 пациентов принято в поликлиниках. На сегодня в детских поликлиниках Кирова проходят лечение от коронавирусной инфекции более 1 200 детей, примерно 2,5 тыс. детей находятся под наблюдением как контактные. Не снижается и рост сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", - цитирует пресс-служба Савинову.

Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в связи с ростом заболеваемости мобилизованы все ресурсы отрасли здравоохранения. "Ежедневно мы принимаем решения об усилении участковой службы медицинскими кадрами, в кол-центры на прием вызовов выводятся дополнительно операторы. Поликлиники открыты с раннего утра и до последнего пациента. Неотложные бригады обслуживают вызовы на дом до поздней ночи", - приводятся слова Черняева.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.