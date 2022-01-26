В СПЧ поддержали решение продолжить оказывать плановую медпомощь детям во время ковида

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствовал решение президента РФ Владимира Путина, который потребовал не прекращать оказание плановой медицинской помощи детям из-за распространения коронавируса.

"В среду Владимир Путин заявил о том, что плановую медицинскую помощь в отношении детей прекращать нельзя, несмотря на пандемию. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приветствуют это решение главы государства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Член СПЧ, глава ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова выразила надежду, что "эта позиция однозначная и бесповоротная". "Какие бы кризисные моменты мы сейчас ни переживали, плановая помощь детям должна идти своим чередом. На примере онкологической службы отмечу, что здесь такая помощь не прекращалась ни на минуту. Несмотря на тяжелую атаку на систему здравоохранения, онкологическая служба эффективно справляется с оказанием плановой помощи в полном объеме. Она могла временно приостанавливаться только в случаях заболевания пациента инфекцией", - приводит слова эксперта телеграм-канал СПЧ.

В среду власти Москвы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели из-за роста заболеваемости ковидом среди детей. Позже на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России не предполагается остановка оказания плановой медицинской помощи в регионах из-за ковида.