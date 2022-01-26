УрФУ за год вдвое увеличил число индустриальных партнеров, задействованных в обучении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет за год вдвое увеличил число индустриальных партнеров, участвующих в проектном обучении. На начало 2022 года более 180 предприятий-партнеров вуза предлагают решение своих производственных задач студентам, сообщил журналистам первый проректор по экономике и стратегическому развитию вуза Даниил Сандлер.

Сервис "Проектное обучение" Уральского федерального университета вошел в число финалистов номинации "Лучшее IT-решение для высшего образования" национальной премии в области информационных технологий "Цифровые вершины". Презентация проектов и объявление лауреатов состоялись в Москве на Гайдаровском форуме.

"Востребованность сервиса не заставила себя ждать - у нас сейчас более 1 000 проектов в семестр, более 180 компаний-партнеров. За [прошедший] год удвоились по компаниям", - сказал Сандлер.

Заместитель проректора по развитию образовательной деятельности Валентина Овчинникова добавила, что в следующем году 50% образовательных программ будут вовлечены в проектное обучение.

Проектное обучение официально внедрено в УрФУ с 2018 года - уже три года данные практикумы зафиксированы в учебных планах целой серии образовательных программ. При этом проектные технологии применялись и ранее, например, по ряду отдельных дисциплин практической направленности у студентов инженерных специальностей.

Уральский федеральный университет является лидером по бюджетному приему в стране. В УрФУ обучается более 4 400 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ является участником программы "Приоритет-2030".