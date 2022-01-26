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В Дагестане определили логотип Года образования в республике

В конкурсе участвовали более более 150 школьников, дизайнеров и творческих объединений

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Логотип Года образования определили в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, в соответствии с которым 2022 год объявлен в республике Годом образования.

"Завершился конкурс на лучший логотип, посвященный Году образования в Республике Дагестан. Победителем состязания стал первокурсник Новосибирского государственного медицинского университета Гамзат Султанов. Его логотип будет использован в качестве официального при проведении мероприятий, посвященных Году образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в конкурсе приняли более 150 школьников, творческих объединений и дизайнеров.

"Работы участников оценивались по нескольким критериям: художественному уровню, соответствию изображения специфике деятельности отрасли образования, легкости для восприятия и адаптивности. В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, сотрудники художественных факультетов и т.д.",- добавили в Минобрнауки Дагестана.

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