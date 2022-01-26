Минюст РФ добавил в реестр СМИ-иноагентов две организации, созданные физлицами-иноагентами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минюст РФ в среду добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "ЛПНМ" и ООО издательский дом "Новая глава", следует из данных сайта министерства.

Источник ТАСС пояснил, что издательский дом "Новая глава" и общество с ограниченной ответственностью "ЛПНМ" были учреждены физическими лицами, ранее включенными в реестр, - Григорьевой А. А., Григорьевым А. В. (ООО ИД "Новая глава"), Заговорой М. А. (ООО "ЛПНМ"). Андрей Григорьев и Алина Григорьева - журналисты признанного в РФ СМИ-иноагентом "Idel.Реалии", являющегося медиапроектом татаро-башкирской службы "Радио Свобода" о Поволжье (также включена в реестр СМИ-иноагентов), Максим Заговора руководил медиаотделом "Команды 29".

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - сказал собеседник агентства.

Обязанность по созданию в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России установлена законом "О средствах массовой информации".