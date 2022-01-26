Эксперт: внесение "Госуслуг" и "Вконтакте" в социально значимые ресурсы справедливо

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Включение портала "Госуслуг" и соцсети "Вконтакте" в перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно, справедливо и является большим шагом навстречу пользователям рунета. Такое мнение высказал в среду ТАСС директор Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

"Включение в список социально значимых ресурсов именно портала "Госуслуги" и соцсети "ВКонтакте" - более чем справедливый выбор. Оба ресурса удовлетворяют критериям по своей популярности и функционалу. Включение данных ресурсов - большой шаг навстречу пользователям рунета", - сказал Сагдатулин.

Он уточнил, что на "Госуслугах" ежедневно пользователи заказывают до 6,5 млн электронных услуг. "Значимость этого портала для россиян трудно переоценить, и, конечно же, он должен быть доступен для каждого гражданина в любой жизненной ситуации", - отметил Сагдатулин.

По его словам, выбор соцсети "ВКонтакте" тоже вопросов не вызывает - это первая по популярности сеть в России. "В ней люди получают информацию, поддерживают общение с близкими, могут оперативно попросить и получить помощь - доступ к такому ресурсу действительно должен быть таким же простым и безвозмездным, как доступ к экстренным службам", - отметил эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам первого заседания правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых ресурсов сообщил о включении "Госуслуг" и "Вконтакте" в этот список. Также парламентарий сообщил, что на следующем заседании комиссии будет обсуждаться возможность включения в перечень социальной сети "Одноклассники".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к отечественным социально значимым сайтам. Документ дополняет закон "О связи" положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включенным в перечень российских социально значимых интернет-ресурсов, оказываются без взимания платы.