"ВКонтакте" приветствуют включение соцсети в список социально значимых ресурсов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "ВКонтакте" приветствуют решение о включении соцсети в перечень социально значимых ресурсов, сообщила пресс-служба VK.

"Мы приветствуем решение комиссии о включении "ВКонтакте" в реестр. Мы убеждены, что социальные сети стали уже неотъемлемой частью нашей жизни и закрепили за собой статус социально значимого ресурса. Соцсети являются удобным и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения, ведения собственного бизнеса, а также источником важной информации", - говорится в сообщении.

Ежемесячная аудитория соцсети составляет более 70 млн пользователей рунета. "Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации", - добавили в пресс-службе.

Ранее правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко внесла портал Госуслуг и социальную сеть "Вконтакте" в список социально значимых сайтов.