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Пандемия COVID-19

Ингушетия получила 10 млн рублей на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом

Препараты направят в региональные больницы и поликлиники. По словам главы республики Махмуда-Али Калиматова, из-за роста заболеваемости медучреждениям лекарства требуются в больших объемах

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Ингушетии 10 млн рублей на приобретение медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале в среду.

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"Ингушетия получила 10 млн рублей на обеспечение лекарствами пациентов, которым оказывают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Препараты поступят в республиканские больницы и поликлиники. Это часть дополнительных средств, выделенных правительством РФ из резервного фонда на борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - написал Калиматов.

По его словам, пока в Ингушетии зарегистрировано 40 случаев штамма "омикрон".

"Рост продолжается, а значит нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Малобюджетным регионам это серьезное подспорье. Для предотвращения распространения COVID-19 одного энтузиазма врачей недостаточно, нужны лекарства в больших объемах, чтобы не только стационарные больные, но и пациенты, лечащиеся амбулаторно, могли получать необходимую медицинскую помощь и избежать дальнейших осложнений", - добавил глава региона.

В среду в регионе из-за роста заболеваемости весенние школьные каникулы были перенесены на конец января, также на дистанционное обучение переведены учащиеся колледжей.

В Ингушетии на 24 января количество заразившихся коронавирусом достигло 30 711, из них выздоровел 28 571 человек, 504 пациента умерли. Всего на лечении находятся 1 927 человек: 217 - в стационаре, из них в реанимации - 17.

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РоссияИнгушетияСеверный КавказПандемия COVID-19
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