Вторая область Украины переходит в красную зону карантина

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Ровенская область Украины вслед за Ивано-Франковской с четверга возвращена в красную зону эпидемической опасности в связи с темпами распространения коронавируса. Так постановила Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

24 января была введена самая строгая зона карантина в Ивано-Франковской области. Она, как и Ровенская область, находилась в красной зоне по 30 декабря прошлого года. В этих двух областях за минувшие сутки количество заболевших - соответственно 1 972 и 1 110 человек. По данным Минздрава Украины, сейчас близки к ведению красной зоны еще две области на западе страны - Львовская и Черновицкая.

Тем временем в оранжевой зоне находятся 12 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская. Киев и 10 областей соответствуют желтому уровню эпидемической опасности. В зеленой зоне в настоящее время нет ни одной области.

В последние дни на Украине растет количество инфицированных. За минувший вторник, в частности, выявили 24 321 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 5 514 человек, 141 умер. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 3 913 809 человек, выздоровели 3 596 715 человек, летальных исходов - 99 584. С начала кампании по вакцинации получили первую дозу вакцины 15 221 306 человек, две дозы - 14 519 768 человек.

В красной зоне рестораны, кафе, развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны, непродовольственные магазины, заведения культуры, а также учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов школ) смогут работать только при условии, что 100% сотрудников и посетителей будут полностью привиты или у них будет отрицательный результат теста на ковид, или сертификат о перенесенной болезни. Те же требования предъявляются к массовым мероприятиям. Продолжат функционировать без ограничений продовольственные и зоомагазины, а также аптеки, но там требуется соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Критерии для красной зоны

Красный уровень на Украине устанавливается на территории региона в случае, если в течение трех дней подряд сохраняется два и более показателя: загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65%, количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения - более 60, коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 - более 20%, уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.