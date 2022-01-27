В Приамурье началась вакцинация подростков от COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 января. /ТАСС/. Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции началась в поликлиниках Амурской области, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"720 комплектов вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" поступили в область и уже перераспределены в детские поликлиники. Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что записаться на вакцинацию можно обратившись лично или позвонив в регистратуру детской поликлиники, к которой прикреплен подросток. При этом решение о вакцинации будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцины против COVID-19 - 123,8 тыс. доз. Всего в регион поступило 606,3 тыс. доз вакцины. Полный курс вакцинации прошло 73,3% населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 58,7%.

В Амурской области выявили 58,5 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерло 647 человек.