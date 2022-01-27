Синоптики предупредили о семи градусах мороза в Москве 27 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет до семи градусов мороза, в ночные часы в столице температура опустится до девяти градусов.

В Подмосковье днем - до 10 градусов ниже нуля, в ночь на пятницу похолодает до 12 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, гололедица, местами метель.

В связи с этим 27 января в Московском регионе объявили желтый уровень опасности, который будет действовать до 21:00 мск пятницы.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление составит около 746 мм рт.ст.