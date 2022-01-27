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Суд обязал власти района в Томской области убрать 9 га несанкционированных свалок

Они находятся на территории Анастасьевского, Баткатского, Трубачевского сельских поселений

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Шегарский районный суд обязал администрацию Шегарского района Томской области, где нет оператора по обращению с отходами, ликвидировать 9 га несанкционированных свалок, сообщает прокуратура региона.

"В ходе проверки на территории Шегарского района выявлено 10 несанкционированных свалок, расположенных на территории Анастасьевского, Баткатского, Трубачевского сельских поселений, общая площадь которых составляет более 9 га", - отметили в ведомстве.

Прокуратура Томской области направила иск в Шегарский районный суд. Он обязал районную администрацию ликвидировать свалки. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее ТАСС сообщал, что один из операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Томской области отказался от выполнять свои обязанности из-за экономической неэффективности этой деятельности. В зону его ответственности попадал и Шегарский район. Власти до сих пор не нашли регоператору, компании "Транспортные коммунальные системы", замену - конкурс продлили до 3 февраля из-за отсутствия заявок.

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