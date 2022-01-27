Специалисты приступили к ремонту котельной села Никольского на острове Беринга

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты АО "Южные электрические сети Камчатки" (ЮЭСК) прибыли в Никольское на острове Беринга и приступили к восстановлению поврежденной пожаром котельной, которая обеспечивает теплом пять многоквартирных домов в селе, сообщили в четверг пресс-службе ЮЭСК.

"Группа специалистов АО "Южные электрические сети Камчатки" (дочернее общество ПАО "Камчатскэнерго", входит в группу "РусГидро"), прибывшая сегодня в село Никольское, после предварительной оценки ущерба начала восстановительные работы на котельном оборудовании. Предварительный осмотр показал, что большая часть оборудования - насосная группа, дымоход, котлы находится в рабочем состоянии", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники меняют задвижки, выполняют разводку проводов от электрощита. Кроме того, запланированы работы по опрессовке котлов, которые позволят выяснить, готова ли котельная к работе. Доставленная накануне к побережью мобильная котельная, которая должна будет временно обеспечивать теплом отключенные дома, пока остается на теплоходе "Сосновка". Снять оборудования мешает подошедший к берегам острова циклон.

"Площадка под установку модульной котельной готова, все необходимое оборудование подключено, участок трассы прогрет. Как только котельная будет снята на берег и доставлена к месту установки, специалисты АО "ЮЭСК" оперативно проведут наладку и подключение к системе теплоснабжения", - говорится в релизе.

В результате пожара 24 января без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, в том числе 31 ребенок. В Алеутском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации. В квартирах, оставшихся без подачи отопления, установлены обогреватели. Жители домов отказались от переезда в пункт временного размещения, сообщала ранее пресс-служба правительства региона.

Никольское - единственный населенный пункт Алеутского муниципального округа. Население - более 600 человек. Основная часть жилого фонда - 21 дом и восемь объектов соцсферы - отапливаются котельной "Центральная", пять многоквартирных и четыре частных дома отапливались котельной "Школьная", где произошел пожар.