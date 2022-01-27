Власти Перу наложат на Repsol штраф за ненадлежащее устранение ущерба от разлива нефти

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. Власти Перу готовятся взыскать с испанской компании Repsol первый штраф за невыполнение требований по устранению последствий разлива нефти, который произошел на ее объекте к северу от Лимы. Об этом сообщила в среду глава агентства по оценке и мониторингу за окружающей средой южноамериканской страны (OEFA) Мириам Алегрия.

"Вчера истек срок для выполнения первой меры - определения пострадавших зон - и в связи с этим сегодня мы стали готовить требование о взыскании штрафа, поскольку компания этого не сделала", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Canal N.

По словам Алегрии, власти уведомили Repsol о требованиях 18 января. "Сегодня истекает срок для второго блока мер <...>. Если мы убедимся, что компания не выполнила их, мы будем требовать выплату штрафа", - добавила глава OEFA. По ее словам, штрафы за невыполнение требований могут достигать 18,4 млн солей ($4,6 млн).

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у нефтеперерабатывающего завода испанской компании Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тыс. кв. м. пляжей. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Компания утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.