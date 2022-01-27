УЛАН-УДЭ, 27 января. /ТАСС/. В Бурятии из-за роста заболеваемости ковидом приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи. Об этом сообщили в четверг в республиканском Минздраве.

Ранее в регионе было приостановлено оказание плановой медпомощи в амбулаторных условиях и проведение профилактических медицинских осмотров.

"С 27 января также приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи. Решение принято в связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, многократно возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническую службу. Приостановлена работа как государственных, так и частных медицинских организаций", - сообщили в Минздраве региона.

Данная мера вынужденная, объяснили в министерстве. Она связана с тем, что медицинские работники направляются оказывать помощь больным с COVID-19 в амбулаторных условиях.

"Госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, по профилю "сердечно-сосудистая хирургия", пациентов, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, а также нуждающихся в непрерывном курсовом лечении основного заболевания не прекращается. Работа поликлиник в городе Улан-Удэ и Иволгинской Центральной больнице для пациентов с ОРВИ и COVID-19 продолжается без выходных", - отметили в министерстве.

По состоянию на утро 27 января в Бурятии зарегистрировано 82 595 случаев заражения коронавирусом, из них 829 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 337 пациентов, занятость коечного фонда составляет 85,2%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 9 136 человек. Всего от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией умерли 2 589 человек, из них трое - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привит 484 971 человек, завершили первичную вакцинацию 456 528 человек. Повторную иммунизацию начал 113 301 человек.