В Забайкалье за сутки зафиксировали максимум заболевших ковидом

ЧИТА, 27 января. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки зарегистрировали 403 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства. До этого максимальное число заразившихся было зафиксировано 4 ноября 2021 года - 373 случая.

"По данным на 27 января, за сутки в Забайкальском крае выявлено 403 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 100 344 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края", - говорится в сообщении.

За сутки выписали 342 человека, всего в регионе вылечились 92 768 жителей. В тяжелом состоянии остаются 76 пациентов, в том числе 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время от ковида умерли 2 354 человека, в том числе семь - за последние сутки.

Ранее из-за резкого роста заболеваемости в регионе перевели все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в Забайкалье действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах.