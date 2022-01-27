В колледжах Приамурья дополнительно выделили более 400 бюджетных мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 января. /ТАСС/. Более 400 бюджетных мест выделили в колледжах Амурской области во время приемной кампании 2022 года. Это связано с возросшей потребностью в кадрах на рынке труда, сообщила в четверг пресс-служба министерства образования региона.

"Почти 4 тыс. выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Приамурья во время приемной кампании этого года. Для абитуриентов будет "вакантно" 3 790 мест, которые предоставляются на бюджетной основе - на 425 мест больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

По данным министерства, наиболее востребованными у работодателей профессии и специальности строительной и аграрной отраслей, в частности "тракторист-машинист", "мастер сельхозпроизводства", "агроном", "мастер общестроительных работ", "сварщик".

"Модернизация материально-технической базы колледжей позволяет вывести подготовку кадров региона на новый уровень. Придя на производство, студенты уже будут обладать опытом работы на современном высокотехнологичном оборудовании", - цитирует пресс-служба начальника отдела профессионального образования и науки Михаила Захарова.