В Тюменской области дома-интернаты для пожилых начали работу в режиме полной изоляции

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов в Тюменской области вернулись к работе в режиме полной изоляции из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

"В связи с подъемом заболеваемости стационарные организации социального обслуживания Тюменской области вернулись к работе в режиме полной изоляции", - говорится в сообщении.

Распорядок жизни подопечных домов-интернатов изменен: все мероприятия, в том числе досуговые и реабилитационные, проводят в жилых комнатах или в рекреационных зонах с соблюдением мер социального дистанцирования. Питание организовано в комнатах проживания или в столовых. Как отметила начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова, решение о режиме работы в полной изоляции по примеру прошлого года принято, чтобы максимально снизить риск заражения или тяжелого течения болезни.

По данным пресс-службы департамента соцразвития региона, на территории Тюменской области работают 15 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов и восемь отделений временного проживания в комплексных центрах соцобслуживания, в которых проживают около 4 тыс. пожилых людей и инвалидов.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 570 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 97 526 случаев. Выздоровели 84 389 человек, полный курс вакцинации прошли 1 010 244. Развернуто 1 600 коек, из которых свободно 20,6%.