В Удмуртии выявили максимальное число заражений коронавирусом с начала пандемии

ТАСС, 27 января. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки достигло максимального значения с начала пандемии - 750. Это на 5% больше, чем оперштаб сообщал накануне. Общее число заболевших превысило 85 тыс., следует из данных, предоставленных в понедельник.

"Всего в республике зарегистрированы 85 195 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе. Накануне сообщалось, что количество заболевших составляло 84 445.

За все время пандемии в регионе выздоровели 74,5 тыс. человек, из них 424 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 7,8 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в начале недели. В состоянии средней степени тяжести находятся 592 пациента, 119 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 683,5 тыс. человек, двумя - 535,3 тыс. Еще 117,3 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет более 63%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых граждан. Также в регионе выявлено 15 случаев заражения "омикроном", в том числе у 16-летнего подростка.