Более половины жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Число жителей Нижегородской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, превысило 1,8 млн человек. Это 56,3% всего населения региона, сообщил в четверг заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"В Нижегородской области прошли вакцинацию от ковида 1 800 551 человек", - написал министр.

Он подчеркнул, что вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, в том числе вызванной новым штаммом "омикрон".

Всего в регионе проживает около 3,2 млн человек.

По последним данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе введен масочный режим, обязательна вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Всего в области зарегистрировано 245,5 тыс. заражений коронавирусом, 225 тыс. человек выздоровели, 10,4 тыс. - умерли.