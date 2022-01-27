В "Технополисе "Москва" откроется предприятие по производству вакцин для животных

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предприятие по производству вакцин для животных откроется в "Технополисе "Москва" в 2022 году. Завод будет выпускать несколько видов безопасных вакцин и сопутствующие препараты для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"В этом году компания начнет производить вакцины, сыворотки и тест-системы для животных. Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения. Помимо этого завода, на территориях столичной ОЭЗ в 2022 году откроются не менее 10 новых производств: лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Объем вложений инвесторов в эти проекты составит более 10 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин в год. Предприятие спроектировано и построено с учетом ведущего международного стандарта GMP. Он включает строгие требования к производству и качеству продукции фармацевтических компаний. Например, наличие на предприятии специализированных "чистых помещений", высококвалифицированного персонала и современного промышленного оборудования.

"Новейшие технологии применяются на всех этапах производства. Общая площадь цехов составит порядка 6,5 тыс. кв. м, из них 4 тыс. отведено под "чистые помещения". Планируется выпускать свыше сорока различных наименований вакцинных препаратов", - приводятся на сайте слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Компания, открывающая новое производство вакцин, основана более 15 лет назад. Она специализируется на продукции для сельскохозяйственных и домашних животных: иммунопрофилактических лекарственных препаратах, средствах диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. В коллективе наукоемкого предприятия трудятся более 30 кандидатов биологических и ветеринарных наук, доктора наук и профессора. Продукция компании зарегистрирована в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Украине.