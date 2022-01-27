Президент Татарстана поручил взять на особый контроль плановую медпомощь детям

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил министру здравоохранения республики взять на особый контроль вопрос обеспечения плановой медицинской помощи детям. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме, отметил Рустам Минниханов. При этом профильное министерство должно выстроить работу так, чтобы исключить риск возможного инфицирования детей при поступлении в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Президент взял вопрос на личный контроль. О ситуации по оказанию плановой медицинской помощи детям ему будут докладывать в ежедневном режиме.

За предыдущие сутки в регионе было выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 46 240 случаев COVID-19. Умерли 1 570 человек. Выздоровели за весь период 38 523 человек, в том числе 113 выздоровевших выписаны за минувшие сутки.