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Выездные бригады в Тюменской области привили от коронавируса более 300 тыс. человек

Вакцинация без отрыва от производства позволяет работникам сэкономить время на дорогу и посещение поликлиники

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. В Тюменской области выездные бригады с начала прививочной кампании вакцинировали от ковида свыше 300 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

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"Более 300 тыс. человек привили выездные бригады медиков от COVID-19 в Тюменской области. 304 856 человек вакцинировали медицинские работники региона с начала прививочной кампании. Они совершили 9 323 выезда в трудовые коллективы. Вакцинация без отрыва от производства позволяет работникам сэкономить время на дорогу и посещение поликлиники", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 570 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 97 526 случаев, выздоровели 84 389 человек, полный курс вакцинации прошли 1 010 244. Развернуто 1 600 коек, из которых свободно 20,6%.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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