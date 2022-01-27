Выездные бригады в Тюменской области привили от коронавируса более 300 тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. В Тюменской области выездные бригады с начала прививочной кампании вакцинировали от ковида свыше 300 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

"Более 300 тыс. человек привили выездные бригады медиков от COVID-19 в Тюменской области. 304 856 человек вакцинировали медицинские работники региона с начала прививочной кампании. Они совершили 9 323 выезда в трудовые коллективы. Вакцинация без отрыва от производства позволяет работникам сэкономить время на дорогу и посещение поликлиники", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 570 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 97 526 случаев, выздоровели 84 389 человек, полный курс вакцинации прошли 1 010 244. Развернуто 1 600 коек, из которых свободно 20,6%.