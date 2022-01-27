В Грузии число сторонников вступления в ЕС за полгода выросло на 7 п. п

ТБИЛИСИ, 27 января. /ТАСС/. Число граждан Грузии, которые хотели бы видеть свою страну в ЕС, за последние полгода выросло на 7 п. п. и достигло 83%. Об этом следует из отчета по итогам социологического опроса американского Национального демократического института по международным отношениям.

Кроме того, не менее 77% респондентов считают приемлемым стремление Грузии в НАТО, что на 3 п. п. больше показателя в июле 2021 года.

Институт проводил опрос с 7 по 13 декабря 2021 года. В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Погрешность составляет 1,3%.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2017 году в Конституции Грузии появилась запись: "Конституционные органы в рамках своих прав и полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию североатлантического договора".