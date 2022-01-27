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Суд запретил эксплуатацию полигона бытовых отходов возле аэропорта в ХМАО

На полигоне ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта и создают угрозу авиационных происшествий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Советский районный суд по иску транспортного прокурора запретил эксплуатацию полигона бытовых отходов, располагавшегося на приаэродромной территории аэропорта Советский (Ханты-Мансийского автономного округа). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"В Югре Советский районный суд по иску транспортного прокурора запретил эксплуатацию полигона бытовых отходов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Серовской транспортной прокуратурой ранее в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности полетов в аэропорту города Советский было установлено, что недалеко от него располагается и функционирует полигон твердых бытовых отходов, собственником которого является администрация Советского района ХМАО. "На данном полигоне эксплуатирующей организацией ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим транспортным прокурором в Советский районный суд было направлено исковое заявление о запрете эксплуатации полигона. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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