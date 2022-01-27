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В Пензенской области вакцинацию от коронавируса прошли 72% взрослого населения региона

Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо привить еще 100 тыс. человек

ПЕНЗА, 27 января. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Пензенской области завершили более 700 тыс. человек, что составляет порядка 72% от взрослого населения региона. Об этом сообщил зампредседателя правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев в эфире ГТРК "Пенза" в четверг.

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"В настоящий момент первой аппликацией привито более 800 тыс. человек. Завершили цикл вакцинации более 700 тыс. человек - около 72% взрослого населения Пензенской области. Это достаточно хороший уровень. Осталось вакцинировать около 100 тыс. человек, чтобы достичь хорошего иммунного статуса жителей Пензенской области", - отметил Космачев.

По его словам, в регион поступили первые 720 доз детской вакцины, в настоящее время ее распределяют по всем районам Пензенской области. "Вакцинация детей стартует в Пензенской области", - добавил зампредседателя правительства. Космачев также уточнил, что в Пензенской области выявлено более 30 случаев штамма коронавируса "омикрон".

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено более 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 96 тыс. человек выздоровели, 4 850 пациентов умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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