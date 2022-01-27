Воробьев: увеличение минимальной пенсии коснется 33 тыс. жителей Подмосковья

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Увеличение до 17 тыс. рублей минимальной пенсии для жителей Московской области, которые проживают в регионе более 10 лет, коснется 33 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы.

"Доходы людей - то, пожалуй, самый главный вызов, который беспокоит сейчас каждую семью. <...> Я хотел бы остановиться прежде всего на тех, кому в первую очередь нужна помощь. Это наши старшие [граждане] и семьи с детьми. Всего на поддержку каждый год мы направляем порядка 80 млрд на эти категории. <...> Мы со своей стороны должны позаботиться о тех, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тыс. человек. И мы доплату им сделаем до 17 тыс. рублей", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в центре политики властей - человек, его благополучие, и качество жизни является главным. В понедельник губернатор объявил об увеличении до 17 тыс. рублей с 1 января минимальной пенсии для одиноко проживающих граждан старше 65 лет, которые живут в Московской области более 10 лет.