Москалькова сообщила, что к ней постоянно поступают обращения от жителей ЛНР и ДНР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на фоне нагнетания обстановки на юго-востоке Украины она постоянно получает обращения от россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках.

"Поступают постоянно [обращения] от граждан России, которые проживают на этой территории", - сказала она журналистам в четверг.

"Буквально из всех средств массовой информации массированно идет обработка всего населения о возможных наступлениях и военных действиях", - обратила внимание омбудсмен. По ее словам, обращения жителей ЛНР и ДНР касаются возможности переехать в Россию, получить убежище или разрешение на временное проживание, вид на жительство. Кроме того, добавила Москалькова, есть "гуманитарные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи". "Если людям нужно, мы этим занимаемся по возможности", - подчеркнула она.