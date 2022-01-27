В РПЦ выступили за создание реестра склонных к педофилии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступает за создание специального реестра - базы данных лиц, склонных к педофилии и другим тяжким преступлениям в отношении детей, с целью профилактики подобных явлений. Об этом заявил в четверг председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

"Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства поддерживает меры законодательного регулирования в пользу ужесточения ответственности за педофилию, и в том числе - отсутствия даже возможности условно-досрочного освобождения. Хотел бы также подчеркнуть необходимость существования общероссийского реестра контингента лиц, который склонен к преступлениям подобного рода", - сказал священник на пресс-конференции в Ситуационно-методическом центре комиссии, посвященной расследованию убийства в начале этого года в Костроме пятилетней девочки.

Глава патриаршей комиссии отметил, что, по его данным, у силовых ведомств на сегодняшний день не существует единой базы данных, которая бы на постоянной основе обновлялась, была бы актуализована и позволяла проводить профилактику такого рода тяжких преступлений. "Но такая база данных необходима для того, чтобы хоть как-то общество могло контролировать это ужасное явление", - добавил Лукьянов.

По информации, которую привели организаторы брифинга, пятилетняя девочка пропала в Костроме 4 января 2022 года в новогодние праздники. Вскоре ее тело было найдено в ближайшем общежитии. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых, ранее судимых, один из которых отбывал наказание за преступление сексуального характера.