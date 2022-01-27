В Ростовской области могут увеличить количество ковидных коек до 6,3 тыс.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Количество коек в ковидных госпиталях Ростовской области может быть увеличено до 6,3 тыс. в случае дальнейшего ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Инфекция нас "накрыла", и уже сегодня количество заболевших - более 1 120 человек [в сутки]. Динамика продолжает расти. Если говорить о готовности, у меня нет сомнения, что мы готовы к более высокой нагрузке на медицинские учреждения, на врачей наших. Сегодня мы имеем порядка 3 тыс. мест в наших стационарах, в свое время имели 6,3 тыс. Вот именно до такого количества мы нарастим в случае необходимости количество коек", - сказал Голубев.

По словам главы региона, важной задачей в текущих обстоятельствах остается сохранение медицинских коллективов, среди которых сейчас тоже распространяется коронавирус.

Губернатор отметил, что власти продолжат работать над вакцинацией населения от коронавируса. "Сегодня мы имеем более 73% тех, кто вакцинировался, порядка 40% тех, кто ревакцинировался. Иммунная прослойка [составляет] порядка 77%. Как видно из статистики, из фактов, сегодня подвержены заболеванию и люди, которые прошли и вакцинацию, и ревакцинацию. Но у нас есть четкая, 100% статистика, что эта часть жителей Ростовской области переносит легче, процесс проходит несколько быстрее", - подчеркнул Голубев.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 208 366, выздоровели 183 707 человек, умерли 9 989. Коэффициент распространения инфекции - 1,7. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.