Число детей с COVID-19 в Ленинградской области на амбулаторном лечении выросло втрое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Количество детей с коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторной лечении, в Ленинградской области за пару дней увеличилось с 483 человек до более 1,3 тыс. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин на заседании правительства Ленобласти, которое состоялось в формате видеоконференции.

"Мы видим большое количество заболевших детей, потому что дети у нас все-таки не прививались, иммунитета у них практически нет от коронавируса. Если на 25 [января] у нас 483 ребенка было, то сегодня уже 1 тыс. 387 детей на амбулаторном лечении. <...> Мы увеличили во вторник наши коечные резервы по детям, открыли отделение в Тосно - 50 коек, во вторник мы его открыли, а на сегодняшнее утро там лежит уже 17 детишек разных возрастов. В целом в стационарах у нас сейчас находится 53 ребенка. <...> Среди них нет тяжелых, на ИВЛ", - рассказал он.

По словам Вылегжанина, c завтрашнего дня в Ленобласти начнется вакцинация подростков от COVID-19, для этого подготовлены 22 прививочных пункта. "Буквально с завтрашнего дня мы во всех районах начинаем прививать, безусловно по желанию, по согласию родителей", - сказал он.

Первая партия вакцины для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М" поступила в регион 24 января, количество составило 720 доз.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 912 человек, на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 300 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 111 829 случаев заражения, выздоровели 100 838 (411 за сутки), умерли 3 137 (восемь за сутки).