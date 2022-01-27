В Ярославской области приостановили оказание плановой медицинской помощи

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ярославской области временно остановили оказание плановой амбулаторной и стационарной помощи в медучреждениях региона из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Из-за обострения эпидемиологической ситуации и роста числа заболевших в Ярославской области временно приостанавливается оказание плановой амбулаторной помощи. Это касается взрослых и детских дневных стационаров, за исключением работающих по профилям "онкология", "онкогематология", "эндокринология", "кардиология", "акушерство и гинекология" в части использования вспомогательных репродуктивных технологий", - говорится в сообщении.

Ограничение касается и стационаров, за исключением профилей "онкология", "онкогематология", "эндокринология" и "кардиология". Как отмечает пресс-служба, мера также не будет распространяться на лечение заболеваний, имеющих социально значимые последствия и представляющих опасность для окружающих.

Продолжится оказание стационарной медпомощи пациентам с заболеваниями, при которых отсрочка может повлечь ухудшение здоровья и нести угрозу жизни. Кроме того, продолжится работа женских консультаций по оказанию помощи беременным, работа стоматологических поликлиник.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 91 687 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 846 человек, умер 2 071. За сутки выявлены 357 случаев ковида. Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Александр Звягин 24 января сообщил о первых пяти случаях заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявленных в Ярославской области.