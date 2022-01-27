Власти Поморья готовы разместить мусоросжигающие установки в удаленных населенных пунктах

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Использование мусоросжигающих установок в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Архангельской области возможно, если такое пожелание выскажут жители таких территорий, заявил в четверг журналистам заместитель председателя правительства региона Евгений Автушенко. В настоящее время в территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не предусмотрены установки по сжиганию мусора, в предыдущей терсхеме их было 14.

"Если люди будут заинтересованы и захотят на территории удаленного населенного пункта или территории иметь инсинераторную установку, чтобы не связываться с площадкой временного накопления и сезонным хранением мусора до 11 месяцев на территории муниципального образования, то, конечно, мы будем включать это в территориальную схему, прорабатывать и реализовывать", - сказал Автушенко.

Как отметил зампред, вопросы о возможности использования мусоросжигания от отдельных муниципалитетов есть. В настоящее время отходы с удаленных территорий, например, с Соловецкого архипелага, или островов в дельте Северной Двины поступают на полигон в Архангельске.

Территориальная схема по обращению с ТКО в области была принята в сентябре 2021 года, ряд изменений внесен в декабре 2021 года. В новой схеме актуализирован перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются потребителями услуги по обращению с ТКО, оптимизированы потоки с учетом транспортной доступности и вместимости полигонов. В территориальной схеме определены цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов, у которых исчерпана вместимость. В области планируется создать три новых опорных объекта по сортировке, компостированию и захоронению ТКО.