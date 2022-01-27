Песков напомнил, что решение об исключении из СПЧ принимает президент

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Решение об исключении деятелей из Совета по правам человека при президенте РФ принимает глава государства Владимир Путин. На это в разговоре с журналистами указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Внимание представителя Кремля обратили на видеозапись, в которой уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев призывает исключить правозащитника Игоря Каляпина из СПЧ.

"Нет, к сожалению, мы не заметили. Но это решение принимает президент Российской Федерации", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, заметили ли в Кремле эту ситуацию.